Постпред США: Турция не может получить одновременно С-400 и истребители F-35

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Турция "не сможет иметь одновременно российские С-400 и американские F-35", поскольку это раскроет возможности по незаметности этого истребителя. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны НАТО 26-27 июня. Она подчеркнула, что президенты Турции и США обсудят тему С-400 на полях саммита G20 в Осаке.

"Все свидетельствует о том, что Россия уже готова передать Турции С-400. Это будет иметь серьезные последствия для Анкары, - предупредила она. - Мы не хотим, чтобы это произошло, мы хотим, чтобы они отказались от этого, мы не хотим российских систем в Турции. От этого решения пострадает альянс, и пострадает их участие в программе F-35".

"Турция и США ведут переговоры по С-400, на разных уровнях. Позиция США очень четкая: вы не можете иметь такую российскую систему при наличии F-35. Мы не хотим, чтобы российские системы выявляли способности нашего "стелс"-истребителя (истребителя с низкой заметностью для радаров - прим. ТАСС). Вы не можете иметь обе системы одновременно", - заявила она. Многие наблюдатели и журналисты в Брюсселе уже расценили это заявление как угрозы США заморозить поставки Турции F-35, если она не откажется от российских систем ПВО.

"Надеюсь, что президенты Трамп и Эрдоган найдут решение по кризису вокруг С-400 на полях саммита G20 в Осаке", - добавила она.

Озабоченность этой проблемой выразил в штаб-квартире НАТО и генсек альянса Йенс Столтенберг, который заявил, что эта сделка создает проблемы для НАТО, в частности, из-за потенциальных проблем совместимости систем ПВО Турции и США.

Поставка в июле

Ранее во вторник Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что поставки купленных у РФ ЗРС С-400 начнутся в июле текущего года, о чем он заявил, выступая парламенте.

"Мы начинаем прием С-400 со следующего месяца. Покупка комплексов - это сфера наших суверенных прав, так что в этом вопросе мы не отступим", - подчеркнул он.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.