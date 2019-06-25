Польша надеется на визит представителя РФ высокого уровня на годовщину в Освенциме

ВАРШАВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Руководство Польши рассчитывает, что представитель РФ высокого уровня примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава польского МИД Яцек Чапутович.

По его словам, в Польше "были бы рады", если бы такой визит состоялся. "Это был бы хороший момент для визита. Это позволило бы подчеркнуть вклад и важность России для окончания Второй мировой войны", - сказал министр.

"Нет никаких сомнений в том, что Красная армия освободила Освенцим, и именно в таком особом для всех нас месте, которое должно объединять, могли бы быть сделаны дальнейшие шаги с обеих сторон. Мне кажется, что, если бы высокопоставленный представитель РФ воспользовался этим приглашением, было бы хорошо", - подчеркнул Чапутович.

В Аушвиц-Биркенау нацисты убили в газовых камерах и сожгли в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч поляков, цыган, советских военнопленных. По разным данным, всего в этом лагере смерти погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей.

27 января 1945 года Красная Армия освободила концлагерь, в котором в тот момент оставалось в живых всего чуть больше 7 тыс. узников. В боях в районе городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.