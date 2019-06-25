Менеджер Google назвала "неточностью" свои слова о противодействии кампании Трампа

ТАСС, 25 июня. Глава отдела инноваций Google Джен Дженнай назвала "неточностью языка" собственные слова о том, что компания планирует адаптировать свои алгоритмы, чтобы не допустить победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году. Комментарий Дженнай опубликован во вторник на онлайн-портале Medium.

Дженнай заявила, что у нее "был случайный разговор с кем-то в ресторане" и она "использовала неточный язык" в этом разговоре. Она отметила, что ее снимали без ее согласия. Опубликованное видео специально смонтировано так, чтобы ввести зрителей в заблуждение, утверждает Дженнай. "Это, конечно, абсолютная чепуха", - написала она о выводах расследования.

В понедельник группа американских активистов Project Veritas опубликовала расследование о том, что Google планирует адаптировать свои алгоритмы, чтобы не допустить победы Трампа на выборах. Расследование включает в себя внутреннюю документацию компании и запись скрытой камерой разговора Дженнай, чей отдел занимается оценкой и мониторингом введения технологий искусственного интеллекта. Она заявляет , что усердно работает над тем, чтобы "предотвратить" повторение результатов выборов 2016 года.

"Мы все провалились в 2016 году. Мы быстро поняли, что там [на выборах] произошло и как мы можем это предотвратить в будущем, - говорит Дженнай на видео. - Мы тестируем наши алгоритмы, как если бы 2016 год повторился".

Внутренняя документация Google из расследования Project Veritas посвящена разработке искусственного интеллекта, который занимается продвижением политической повестки, а также системе распространения новостных сообщений и работе этого механизма. Один из файлов показывает, как поисковой инструмент отображает большое количество результатов по запросу "Дональд Трамп электронные письма" и не отображает ничего по аналогичному запросу с заменой имени на "Хиллари Клинтон". Анонимный собеседник Project Veritas из Google прокомментировал опубликованные документы, заявив, что компания "собирается пересмотреть реальность, основываясь на том, что она считает справедливым и чего хочет".

Реакция на расследование

Конгрессмен от штата Техас Луи Гомерт выпустил заявление на своем сайте, в котором сказал, что "Google не должна решать, является ли контент важным или тривиальным, и они, несомненно, не должны вмешиваться в наш избирательный процесс".

Компания YouTube удалила видео с расследованием проекта со своей платформы без объяснения причин.

В 2015 году разразился "почтовый скандал" вокруг служебной переписки Хиллари Клинтон, которая в бытность главой Госдепартамента использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике. ФБР вело расследование этого дела, но не нашло в нем состава преступления.

Клинтон была кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2016 и проиграла Дональду Трампу. Она не раз утверждала, что причиной поражения стал скандал вокруг ее переписки, а также предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США на стороне республиканца.