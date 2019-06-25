США назвали нормы оборонного рынка ЕС "отравленной пилюлей"

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. США призывают ЕС отказаться от ряда норм регулирования оборонных заказов Евросоюза, которые, по их мнению, могут ограничить возможности американского военно-промышленного комплекса в Европе, включая поставки для стран НАТО, входящих в Евросоюз. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны НАТО 26-27 июня. Она назвала эти европейские нормы "отравленной пилюлей".

"Регулирование, которое сейчас принимают в ЕС, приведет к тому, что компании из третьих стран (включая США - прим. ТАСС), которые захотят участвовать в финансируемых ЕС оборонных проектах, должны будут отказаться от интеллектуальных прав на свои разработки. Ни одна американская компания не откажется от прав интеллектуальной собственности ради сотрудничества, и европейцы знают это. Поэтому мы призываем их убрать эту "отравленную пилюлю", - подчеркнула она.

По ее словам, США поднимут на встрече министров обороны альянса вопрос о европейских нормах оборонного рынка. "Мы хотим полную оперативную совместимость с вооружениями и военными системами стран НАТО. Нужно сотрудничать в разработке лучших вооружений", - заявила она.

Ранее США неоднократно критиковали своих европейских союзников по НАТО за наличии у них на вооружении "чрезмерного количества однотипных боевых систем, в частности, танков и бронемашин", что усложняет снабжение и обслуживание сил альянса.