СМИ: первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Первая заработная плата Владимира Зеленского на посту президента Украины в мае составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация главы государства в ответ на запрос украинского издания "Фактор".

"По информации, предоставленной Государственным управлением делами, заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления в должность начислена в размере должностного оклада - 12 797 гривен", - говорится в ответе.

Отмечается, что надбавки и премии Зеленскому не установлены. Из зарплаты было удержано 2 481 гривна (около $95) обязательных сборов и налогов.

Зеленский официально вступил в должность президента 20 мая.