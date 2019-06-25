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СМИ: первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

По данным издания "Фактор", надбавки и премии украинскому лидеру не установлены

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Первая заработная плата Владимира Зеленского на посту президента Украины в мае составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация главы государства в ответ на запрос украинского издания "Фактор".

"По информации, предоставленной Государственным управлением делами, заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления в должность начислена в размере должностного оклада - 12 797 гривен", - говорится в ответе.

Отмечается, что надбавки и премии Зеленскому не установлены. Из зарплаты было удержано 2 481 гривна (около $95) обязательных сборов и налогов.

Зеленский официально вступил в должность президента 20 мая.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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