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Разногласия между Россией и ПАСЕ

Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что СЕ потерял доверие
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© REUTERS/Vincent Kessler

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

"Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже", - заявил министр.

Теги
УкраинаРоссияКлимкин, Павел АнатольевичРазногласия между Россией и ПАСЕ
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