МИД Британии потребовал расследовать случаи применения насилия полицейскими Гонконга

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании призвало власти Гонконга провести тщательное расследования случаев применения полицейскими насилия против участников протестов. Как заявил во вторник, выступая в британском парламенте, глава МИД страны Джереми Хант, от результатов этого расследования будет зависеть то, продолжит ли Лондон поставлять оборудование и экипировку для полиции Гонконга.

"Мы по-прежнему крайне обеспокоены ситуацией в Гонконге и заявили об этом главе администрации [Гонконга Кэрри Лам] 12 июня. Сегодня я призываю правительство специального административного района Гонконг начать тщательное независимое расследование тех случаев насилия, свидетелями которых мы стали. Результаты этого расследования повлияют на нашу оценку возможности в будущем выдавать экспортные лицензии для осуществления поставок полиции Гонконга. Кроме того, мы не будем выдавать новых лицензий на экспорт средств борьбы с беспорядками в Гонконг до тех пор, пока не будем уверены в том, что поднятые нами вопросы соблюдения прав и основных свобод человека были рассмотрены с должным вниманием".

С 9 июня в бывшей британской колонии вспыхнули массовые демонстрации протеста против законопроекта, который ставит целью наладить юридический механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может быть распространено не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

12 июня в центре города были отмечены массовые беспорядки: полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Свыше 80 человек были ранены. За этим 16 июня последовала беспрецедентная по масштабам демонстрация, собравшая, по утверждению организаторов, почти 2 млн человек.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже дважды приносила публичные извинения за кризис, вызванный попыткой навязать спорный законопроект, спровоцировавший массовые протесты. Она объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако демонстранты требуют раз и навсегда отказаться от этой идеи.