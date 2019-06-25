Прокуратура считает, что суд Еревана должен отозвать заявление по Кочаряну из КС

ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции должен отозвать из Конституционного суда Армении свое заявление по делу экс-президента страны Роберта Кочаряна. Об этом во вторник после объявления решения Апелляционного суда в беседе с журналистами заявил представитель генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура считает, что суд общей юрисдикции обязан забрать свое заявление из Конституционного суда, выполнив решение вышестоящей инстанции", - заявил представитель прокуратуры.

Суд общей юрисдикции Еревана 18 мая изменил меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. 25 июня Апелляционный суд Армении постановил удовлетворить жалобу Генпрокуратуры на решение суда общей юрисдикции, вернув Кочаряна под стражу и отправив уголовное дело в суд на новое следствие.