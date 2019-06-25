Британские военные самолеты F-35B провели первые боевые вылеты

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Британские Вооруженные силы впервые провели операцию с использованием истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B. Как было сообщено во вторник на официальном сайте правительства Великобритании, 2 самолета F-35B совершили уже 12 боевых вылетов.

По данным военного ведомства Соединенного Королевства, F-35B вместе с истребителями Eurofighter Typhoon осуществляли воздушное патрулирование в Сирии и Ираке.

"Они [F-35B] с отличием прошли все испытания, и их первое боевое задание - существенный шаг в будущее для Соединенного Королевства", - приводятся в сообщении слова главы Минобороны Великобритании Пенни Мордонт.

Вылеты осуществлялись с британской авиабазы на Кипре.

F-35 Lightning II - это одноместные однодвигательные, сверхзвуковые, всепогодные, малозаметные, многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения. В семейство входят три типа самолетов: F-35A - истребитель-бомбардировщик с обычным взлетом и посадкой, который используется ВВС США; F-35B - истребитель-бомбардировщик с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, его базовый заказчик - Корпус морской пехоты США; F-35C - палубный истребитель-бомбардировщик с катапультным взлетом и посадкой с помощью аэрофинишеров, его базовый заказчик - ВМС США. На данный момент истребители F-35 состоят на вооружении пяти государств, в том числе США, Великобритании, Италии, Японии и Израиля.

Проблемы при эксплуатации F-35

Несмотря на крупные вложения, при эксплуатации новейших истребителей регулярно возникают серьезные неполадки. Было зафиксировано несколько случаев возгорания двигателя, а также ряд других поломок в оборудовании.

В сентябре 2018 года произошла первая потеря самолета данной серии - F-35B упал во время планового полета в Южной Каролине. При этом пилоту удалось благополучно катапультироваться.

9 апреля этого года F-35A Сил самообороны Японии упал в Тихий океан, летчик погиб. Министр обороны страны распорядился временно прекратить полеты всех F-35A до выяснения причин происшествия. Потерянный самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries, при том, что разработчиком и основным производителем F-35A является американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.