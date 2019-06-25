Партия Зеленского заявила о регистрации сотни кандидатов, незаконно использующих ее бренд

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" обратилась в Национальную полицию с просьбой расследовать факты массовой регистрации в округах кандидатов, которые незаконно используют символику партии в ходе парламентской избирательной кампании. Об этом сказано в сообщении партии во вторник.

"В настоящее время зарегистрировано почти 100 кандидатов-двойников. Они используют как название партии "Слуга народа", так и фамилию президента Владимира Зеленского, а также выражения "ЗеКоманда", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что часть кандидатов-мажоритариев "мошенническим путем указали информацию, что они якобы работают в организациях с названием "Слуга народа", а именно в благотворительных фондах, обществах с ограниченной ответственностью или частных предприятиях".

"Недобросовестные действия должны быть наказаны: партия подала жалобу в управление Национальной полиции из-за регистрации кандидатов-клонов, которые незаконно используют бренд партии", - сообщила организация.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. Сегодня истекает срок, когда Центральная избирательная комиссия может зарегистрировать кандидатов в депутаты.