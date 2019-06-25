В Госдепартаменте заявили, что США не пытаются привлечь Мадуро к ответственности

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американская администрация не пытается привлечь к ответственности или предать суду нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С таким заверением выступил во вторник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Соединенные Штаты не пытаются привлечь к ответственности Николаса Мадуро, - заявил сотрудник Госдепартамента. - Что мы пытаемся сделать, так это направить сигнал о том, что вклад, который он способен сделать сейчас, и речь идет о важном вкладе, - это позволить стране двигаться вперед, отойти в сторону, позволить стране вернуться к демократии, начать восстанавливать свою экономику".

При этом Абрамс уточнил, что Вашингтон выступает против того, чтобы Мадуро являлся частью временного правительства, если таковое будет создано в Каракасе. "Сложно увидеть, каким образом он является частью решения или может стать частью переходного правительства", - сказал по этому поводу американский дипломат.