Лидер Приднестровья высказался за продолжение миротворческой операции под эгидой России

КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский высказался за сохранение существующего формата миротворческой операции на Днестре, которая проводится под эгидой России. Как информирует пресс-служба приднестровского лидера, об этом говорилось во вторник на его встрече в Бендерах с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который посетил Молдавию с двухдневным визитом.

"Операция, подтвердившая за без малого три десятилетия свою эффективность, должна быть продолжена в существующей форме. Сочетание работы российских, приднестровских и молдавских миротворческих сил - уникальный и действенный механизм", - говорится в сообщении.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Однако сегодня российские военные в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Вывести российских миротворцев стала требовать Молдавия.