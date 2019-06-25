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Трамп пообещал Ирану мощный ответ вплоть до уничтожения на любую атаку против США

Американский президент также заявил, что руководство Исламской Республики не осознает реального положения вещей
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал во вторник на своей странице в сети Twitter.

"В высшей степени безграмотное и оскорбительное заявление, которое было обнародовано Ираном сегодня, демонстрирует лишь то, что они не понимают реального положения вещей. Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая [сила] будет означать уничтожение", - заявил он.

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СШАИранТрамп, Дональд
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