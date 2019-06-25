Трамп пообещал Ирану мощный ответ вплоть до уничтожения на любую атаку против США

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал во вторник на своей странице в сети Twitter.

"В высшей степени безграмотное и оскорбительное заявление, которое было обнародовано Ираном сегодня, демонстрирует лишь то, что они не понимают реального положения вещей. Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая [сила] будет означать уничтожение", - заявил он.