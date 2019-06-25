МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба МИД Франции в ответ на вопрос ТАСС.

"Франция осуждает нападение, осуществленное в воскресенье, 23 июня, в Чечне. Мы выражаем нашу поддержку жертвам этого нападения и заверяем Российскую Федерацию в нашей солидарности в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В воскресенье вечером в Грозном местный житель напал на инспектора ДПС, нанеся ему несколько ножевых ранений. После чего из гладкоствольного ружья он произвел два прицельных выстрела в сотрудника Росгвардии. В ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов нападавший был ликвидирован ответным огнем.