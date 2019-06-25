Военные ДНР сбили украинский беспилотник

ДОНЕЦК, 25 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии. Об этом во вторник сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Народная милиция силами подразделения ПВО сбила вражеский БПЛА, осуществлявший наведение артиллерии 30-й бригады по жилым районам республики", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.