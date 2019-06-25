Прокуратура Грузии обвинила депутата партии Саакашвили в беспорядках на митинге в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии выдвинула обвинения депутату парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, Нике Мелия по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси у здания парламента 20 июня. Об этом во вторник заявил прокурор Амиран Гигуашвили на брифинге.

"За руководство групповым насилием и участие в нем во время акции в отношении Никанора (Ники) Мелии вынесено постановление об обвинении. Завтра Никанор Мелия приглашен в Генпрокуратуру Грузии для предъявления ему обвинений. Генеральная прокуратура в соответствие с регламентом парламента Грузии уже оповестила законодательный орган о привлечении к уголовной ответственности члена парламента и обратилась с предложением использовать заключение в его отношении", - сказал Гигуашвили.

Уголовное дело в отношении Мелия возбуждено по статье "организация группового насилия, руководство им и участие [в нем]", что карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся масштабные митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.