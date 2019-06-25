Украинские журналисты обвинили главу офиса Зеленского в махинациях с офшорами

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в прошлом представлял интересы фиктивной офшорной фирмы Idelberg resources INC., которая подозревается в участии в кредитной афере на Украине. Об этом сказано в материале журналистских расследований для телепрограммы "Наш деньги с Денисом Бигусом" (сайт bihus.info), опубликованном во вторник.

"Кредитная афера состояла в том, что офшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов, по данным следствия, помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит", - сказано в сообщении.

Отмечается, что комбинат получил кредит в 2007 году, в 2009 году он должен был быть погашен, однако образовалась задолженность комбината перед банком в размере 150 млн гривен (более $5,6 млн по текущему курсу).

Банк обратился в суд о взыскании залога, однако офшорная компания заявила, что комбинат якобы является и ее должником. Всего виргинская компания потребовала вернуть ей более 202 млн гривен (более $7,5 млн), и в 2009 году Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил эти требования. "В материалах уголовного производства, открытого в 2016 году, эта офшорная фирма названа фиктивной", - сказано в материалах расследования. В нем также представлены копии документов, которые говорят о том, что Богдан в то время по доверенности представлял интересы виргинской фирмы.

Параллельно маслосыркомбинат инициировал процедуру собственного банкротства, тем самым выводя свое имущество из-под банковской ипотеки. В последующем имущество комбината было продано по цене, заниженной в три раза, при этом покупателем выступила "Днепровская молочная компания", которая также входит в группу "Клуб сыра".

Таким образом, отмечается в расследовании, была организована схема вывода кредитных средств из банка, в которой, по утверждению журналистов, "принимали участие и другие коллеги Андрея Богдана". Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой офиса президента.