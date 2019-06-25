Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Новым пресс-секретарем Белого дома вместо уходящей с этого поста Сары Сандерс станет нынешний официальный представитель первой леди США Меланьи Трамп - Стефани Гришэм. Об этом первая леди написала во вторник на своей странице в сети Twitter.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома", - заявила она.

"Она была с нами с 2015 года. Мы с президентом США не можем представить более подходящего человека [для этой должности], чтобы служить администрации и нашей стране", - добавила Меланья Трамп. Она отметила при этом, что Гришэм останется также официальным представителем первой леди и будет, таким образом, совмещать обе должности.

"Стефани Гришэм будет невероятно ценным работником для президента и страны. Мне грустно покидать Белый дом, но я счастлива, что передаю нашу команду в такие замечательные руки", - отреагировала на это сообщение Сандерс.

О том, что нынешний пресс-секретарь Белого дома в конце месяца покинет свой пост, Трамп объявил 13 июня. Он при этом выразил надежду на то, что она выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора штата Арканзас.

Сандерс была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этой должности Шона Спайсера.