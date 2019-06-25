Лавров и Маас примут участие в заседании "Петербургского диалога" под Бонном

АХЕН /Германия/, 25 июня. /ТАСС/. Главы МИД Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров примут участие в ежегодном заседании форума общественности "Петербургский диалог", который, как ожидается, пройдет 18-20 июля текущего года в Петерсберге недалеко от Бонна. Об этом заявила в городе Ахен во вторник госминистр по вопросам международной культурной политики в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг, выступая на церемонии открытия 15-й Конференции городов-партнеров России и Германии.

"То, что между Германией и Россией существует интенсивный политический диалог, который важен, показывает взгляд на контакты на высоком уровне последнего и ближайшего времени", - сказала она. "Оба главы МИД встречались в этом году уже три раза и в ближайшие недели снова встретятся - на ежегодной встрече "Петербургского диалога" в Петерсберге под Бонном", - сообщила Мюнтеферинг. Она также напомнила, что "статс-секретари [в МИД обеих стран] проводят консультации на постоянной основе".

По информации газеты Der General-Anzeiger, 18 июля около 300 участников "Петербургского диалога" в замке Драхенбург будет приветствовать премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. По информации издания, приглашения принять участие в форуме были направлены президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера с целью наладить долгосрочный, открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского общества двух стран.