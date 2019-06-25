СМИ: госсекретарь США прибыл с визитом в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник прибыл в Нью-Дели с визитом, в ходе которого намерен обсудить вопросы развития двусторонних отношений. Об этом сообщает информационное агентство PTI.

Официальная часть визита начнется в среду и продлится до четверга. Как ранее сообщил МИД Индии, в Нью-Дели Помпео проведет переговоры с министром иностранных дел Субраманиямом Джайшанкаром, госсекретаря США также примет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме того, Помпео намерен встретиться с представителями деловых кругов.

Среди основных вопросов, которые Помпео намерен обсудить в Нью-Дели, ситуация вокруг Ирана, торговые отношения двух стран, развитие двустороннего сотрудничества в области безопасности, энергетики, космоса. Кроме того, ожидается, что госсекретарь будет убеждать Индию отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Ранее Индия заключила с Россией контракт на поставку С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд, чем вызвала серьезное недовольство США. Вашингтон грозит Нью-Дели санкциями за покупку российской военной техники в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.

Госсекретарь США проводит турне по государствам Азии. 24 июня Помпео посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, во вторник он совершил необъявленный визит в Афганистан, где встретился с президентом этой страны Ашрафом Гани.