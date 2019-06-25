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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

В Грузии освободили еще 55 человек, задержанных на митингах в Тбилиси

Жалобы некоторых манифестантов были оставлены без рассмотрения

ТБИЛИСИ, 25 июня. /ТАСС/. Тбилисский апелляционный суд удовлетворил жалобы 55 человек из 61, приговоренных судом низшей инстанции к 12-суточному аресту после митингов в Тбилиси на проспекте Руставели, и выпустил их на свободу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

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"В палате административных дел Тбилисского апелляционного суда были представлены апелляционные жалобы 61 человека. В ряде случаев суд посчитал, что с их стороны имел место факт совершения административного правонарушения, однако сократил наказание, в ряде случаев прекратил делопроизводство, а в некоторых случаях счел жалобы недопустимыми и оставил их без рассмотрения. В конечном итоге по решению Тбилисского апелляционного суда 55 человек были освобождены в зале суда", - сказано в сообщении.

Ранее апелляционный суд освободил еще 57 человек.

Освобождение задержанных является одним из требований участников акций протеста.

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ГрузияРоссияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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