Помпео заявил, что США надеются заключить с талибами договоренность о мире до 1 сентября

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают выйти на договоренность о мире в Афганистане с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) до 1 сентября. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Кабуле по итогам переговоров с руководством Афганистана госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму его высказываний распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

"Во-первых, надеюсь, что у нас будет мирная договоренность до 1 сентября", - сказал глава внешнеполитического ведомства США. По его словам, стороны "почти готовы завершить работу над проектом текста, излагающего обязательства [движения] "Талибан" по присоединению к согражданам-афганцам ради обеспечения того, чтобы афганская земля никогда больше не стала пристанищем для террористов".

"В свете этого прогресса мы начали с талибами обсуждение иностранного военного присутствия [в Афганистане], которое сегодня по-прежнему зависит от конкретных условий. Мы ясно дали понять [движению] "Талибан", что готовы вывести свои войска. Тем не менее я хочу четко сказать, что мы еще не согласовали график этого [вывода]", - подчеркнул Помпео.

При этом он отверг высказывания представителей движения "Талибан" о том, что американцы уже передали им ориентировочный график вывода своих войск из Афганистана. "Понимаю, что говорит [движение] "Талибан". Мое заявление совершенно ясно. Мы еще не предоставляли им график", - отметил госсекретарь США.

Он также подтвердил, что США приветствуют намерение Германии и Катара "организовать в следующем месяце межафганский диалог". "Одновременно США закладывают основу для того, чтобы межафганские переговоры начались как можно скорее. Цель этих переговоров заключается в том, чтобы афганцы согласовали график и политическую дорожную карту по достижению всеобъемлющего мирного соглашения. Роль Америки не сводится к тому, чтобы диктовать исход этих переговоров", - добавил Помпео.