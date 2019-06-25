И.о. главы Службы таможенного и пограничного контроля США уйдет в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Службы таможенного и пограничного контроля США Джон Сандерс уйдет в отставку в ближайшие недели. Об этом он заявил в корпоративном письме сотрудникам службы, которое приводит во вторник телеканал CNN.

Согласно распространенным данным, срок полномочий действующего главы службы завершится 5 июля этого года. CNN отмечает, что решение об отставке Сандерс принял в первую очередь из-за критики, звучащей в адрес американских властей на фоне тяжелой ситуации на границе между США и Мексикой. При этом сам Сандерс в своем письме не уточнил причину отставки. В настоящий момент не уточняется, кто займет его место.

Президент США Дональд Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США. Когда представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.