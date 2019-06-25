Роухани: Тегеран ответит на любое новое нарушение США воздушного пространства Ирана

ТАСС, 25 июня. Иранские силы решительно ответят на любое новое нарушение Соединенными Штатами воздушного пространства Ирана. Об этом, как передал телеканал Al Jazeera, заявил во вторник иранский президент Хасан Роухани в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Наши вооруженные силы самым решительным образом ответят на любое новое нарушение американцами воздушного пространства Ирана", - сказал Роухани. Он подтвердил, что Иран "не желает войны с США, но ответит на любую агрессию со стороны Вашингтона".

Президент также заметил, что, по его мнению, "обстановка изменится полностью, если европейские страны выполнят обязательства договора (Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе), особенно его пункты, связанные с банковской сферой и экспортом нефти".

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истекает 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.