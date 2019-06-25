Трамп заявил, что рано или поздно проведет еще одну встречу с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что рано или поздно проведет третью встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможном третьем саммите США и КНДР, американский лидер сказал: "Рано или поздно мы проведем его". Он отметил, что "очень хорошо ладит" с северокорейским лидером. Трансляцию его выступления вел телеканал C-Span.

Трамп вновь рассказал, что председатель Госсовета КНДР прислал ему на прошлой неделе "красивое письмо на день рождения", которое президент отпраздновал 14 июня. Его спросили, было ли упоминание о возможном проведении двусторонней встречи в послании. "Может быть и было", - ответил глава Белого дома.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.