Al Jazeera: йеменские мятежники заявили об атаке саудовских военных позиций в Джизане

ТАСС, 25 июня. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" объявили во вторник об ударе по позициям вооруженных сил Саудовской Аравии близ аэропортов в приграничных городах Абха и Джизан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Согласно заявлению хуситов, "беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Ансар Аллах" нанесли удар по военным объектам и ангарам, расположенным на аэродромах городов Абха и Джизан". О результативности этих атак не сообщается.

Комментариев по поводу налетов БПЛА с территории Йемена на упомянутые города от саудовских властей не поступало.

В результате налета, проведенного в воскресенье хуситами с помощью беспилотников на аэропорт Абхи, один человек погиб и не менее 20 получили ранения.

Несколько дней назад мятежники объявили, что нанесли ракетный удар по электростанции, расположенной в местечке Аш-Шакык, находящемся неподалеку от приграничного города Джизан. Тогда же официальный представитель хуситов Яхья Сариа заметил, что в ближайшее время сторонники движения "преподнесут множество "сюрпризов", приготовленных для чувствительных для королевства объектов".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.