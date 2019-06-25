На Украине истек срок, отведенный для регистрации кандидатов на выборах в Раду

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала еще 841 кандидата в одномандатных округах и 339 кандидатов по спискам партий на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба ЦИК.

"Комиссия зарегистрировала 229 кандидатов, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, 612 кандидатов, выдвинутых политическими партиями в одномандатных округах", - сказано в сообщении.

По спискам партий было зарегистрировано во вторник еще 339 кандидатов, которые представляют три политические силы (Аграрную партию Украины, Партию зеленых Украины и партию "Патриот"). Комиссия также отказала нескольким кандидатам в регистрации в одномандатных округах, а также исключила определенных кандидатов из списков партий.

ЦИК Украины пока не обнародовала итоговое количество зарегистрированных кандидатов. Учитывая, что по состоянию на утро вторника общее количество кандидатов, которые прошли регистрацию (во всех округах), составляла 4,6 тыс. человек, то после сегодняшних решений это число уже превышает 5,7 тыс. человек.

Согласно графику подготовки к выборам, регистрация кандидатов завершается во вторник, а до 8 июля партии еще могут снимать с регистрации тех или иных кандидатов.

Выборы в Раду

Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе, когда половина мест в Раде (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов будут избраны в одномандатных округах, их число сократилось на 26 из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается президентская партия "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 47,5% опрошенных. Преодолевают 5-процентный барьер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры - Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук), "Батькивщина" (глава партии - Юлия Тимошенко), "Европейская солидарность" (лидер - экс-президент Петр Порошенко), "Голос" (лидер - музыкант Святослав Вакарчук).