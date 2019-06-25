Суд отменил решение ЦИК Украины не регистрировать партию Саакашвили на выборах в Раду

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Украинский суд отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины об отказе в допуске кандидатов от партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" на досрочные выборы в Верховную раду. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Партия Саакашвили выиграла суд против ЦИК. Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список", - написала она в Twitter.

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады Украины как по списку партии Саакашвили, так и в одномандатных избирательных округах на досрочных парламентских выборах 21 июля. Свое решение ЦИК мотивировала тем, что политсовет партии нарушил ее устав, рассматривая вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая, то есть почти за две недели до их официального объявления. В связи с этим Центризбирком констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением.

Накануне несколько десятков сторонников Саакашвили пикетировали здание Центризбиркома с требованием допустить партию "Движение новых сил" к участию в выборах.