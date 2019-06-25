Освобожденный из-под стражи в Эквадоре соратник Ассанжа намерен доказать свою невиновность

СТОКГОЛЬМ, 25 июня. /ТАСС/. Освобожденный 21 июня из-под стражи судом в эквадорской провинции Пичинча шведский подданный Ола Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, хочет доказать свою невиновность. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу SVT.

"Я хочу доказать свою невиновность, но это невозможно, когда они не говорят, что я сделал. Как будто они обвиняют меня в совершении убийства, но не говорят, кто жертва, когда или почему я это сделал", - сказал он по видеосвязи.

Бини был задержан в аэропорту Кито 11 апреля по подозрению во взломе правительственного банка данных. Согласно заявлению главы МВД Эквадора Марии Паулы Ромо, он "способствовал попыткам дестабилизации ситуации в стране с целью нанести ущерб правительству". Как отмечала британская газета Daily Express, соратник Ассанжа участвовал в разработке программного обеспечения для сайта WikiLeaks. Он по-прежнему находится в Эквадоре, так как, согласно постановлению суда, вместо заключения под стражей Бини обязан каждую неделю являться в суд, чтобы отчитаться о своем местоположении.

"Мое самое большое разочарование в том, что они не представили ни одного доказательства того, что я сделал что-то не так", - пояснил Бини в интервью телеканалу.

В настоящее время швед находится в секретном и безопасном месте в столице Эквадора. Ему не разрешается покидать страну во время продолжающегося судебного процесса. Прокурор должен до середины июля либо изменить классификацию преступления, либо передать дело в суд, если последний признает достаточными доказательства, поясняет SVT.

По словам Бини, с момента его ареста на протяжении более 70 дней с ним не было проведено ни одного допроса. "Допросов не было. Единственное, что они попросили меня, это сообщить мои пароли. Они не задали мне ни единого вопроса - ни полиция, ни прокурор", - рассказал он.