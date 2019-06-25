Апелляционный суд США опубликовал график подачи документов сторонами по делу Бутиной

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия опубликовал во вторник график подачи документов сторонами по делу осужденной в США россиянки Марии Бутиной. С соответствующим заявлением корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных суда.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Бутина должна 26 августа представить краткое изложение самого дела. В этот же день в суд должны быть отправлены все необходимые по апелляции документы. Ответчик по апелляции, которым выступает правительство Соединенных Штатов в лице вашингтонской прокуратуры, должен 25 сентября направить свое изложение данного дела.

Россиянка 16 октября должна представить свой ответ на возражения прокуратуры. "Суд обычно не рассматривает вопросы и аргументы, впервые высказанные в ответе на возражения ответчика", - отмечается в документе.

Ранее в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США, ТАСС сообщили, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения. Москва характеризовала предъявленные ей обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.