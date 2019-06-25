Оборонные расходы и ДРСМД станут основными темами встречи министров обороны НАТО

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Последовательное повышение оборонных расходов европейских стран НАТО станет главной темой двухдневной встречи министров обороны альянса, которая стартует в Брюсселе в среду. Участники встречи также обсудят ситуацию вокруг выхода США из Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и подготовку к заседанию Совета Россия - НАТО на уровне послов по этой же теме.

Кроме того, министры примут концепцию действий НАТО в космическом пространстве, рассматривающую, в частности, принципы реагирования на "нападения в космосе". Ситуация вокруг Ирана с высокой вероятностью будет обсуждаться в рамках двусторонних встреч.

Как заявил во вторник на пресс-конференции в НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг, военные расходы стран НАТО, за исключением США, выросли на 3,9% в 2019 году. По его словам, в этом году военные бюджеты по меньшей мере восьми государств НАТО достигнут отметки в 2% ВВП.

Столтенберг особенно подчеркнул важность расширения военных инвестиций для постоянного повышения эффективности сдерживания и обороны. Это приобретает особое значение в рамках выполнения задачи альянса по достижению военно-технологического доминирования в мире, в том числе в космосе и киберпространстве, включая разработки в сфере искусственного интеллекта.

Генсек НАТО выразил надежду, что большинство европейских государств альянса смогут достичь отметки в 2% к 2024 году. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года на фоне воссоединения Крыма с Россией государства альянса приняли требование США повысить свои военные бюджеты до 2% ВВП в течение 10 лет. Как следует из опубликованного 14 марта годового отчета генсека НАТО, в реальности не все страны НАТО справятся с этой задачей к 2024 году.

ДРСМД скорее мертв?

Столтенберг заявил, что НАТО ожидает от России до 2 августа "возвращения к соблюдению" ДРСМД, для этого РФ необходимо уничтожить свои крылатые ракеты, "нарушающие этот документ". На практике же, добавил он, министры будут рассматривать меры по подготовке альянса к "миру без ДРСМД". Всю ответственность за односторонний выход США из ДРСМД Столтенберг в очередной раз возложил на Россию, которая, по его утверждению, "еще при администрации Обамы нарушала этот договор".

В то же время, отвечая на вопрос ТАСС, генсек признал, что решение об увеличении военных расходов НАТО, которое принималось в 2014 году, было направлено в том числе на подготовку к отказу от ДРСМД. Он не стал отвечать на вопрос, насколько США повысят требования об увеличении военных расходов для остальных государств альянса для адаптации к миру без ДРСМД.

"Одной из причин, почему мы приняли обязательства по увеличению военных расходов стран НАТО в 2014 году после многих лет сокращения военных бюджетов государств НАТО, были действия России, которая уже начала размещать [крылатые ракеты] 9M729 (которые, как утверждают в НАТО, нарушают ДРСМД - прим. ТАСС), поэтому часть этого решения - это ответ на нарушения ДРСМД", - заявил Столтенберг.

Генсек также произнес длинную речь о том, что "все страны НАТО полностью поддерживают позицию США" и все их обвинения в адрес России, которые альянс считает не подлежащими обсуждению.

США 1 февраля объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД, потребовав для сохранения этого договора от России уничтожить несколько видов ее новейших ракетных систем, которые якобы нарушают положения договора. Россия отвергла все обвинения. Процедура расторжения ДРСМД рассчитана на шесть месяцев, со 2 августа договор утратит силу.

НАТО нечем защититься

Тему необходимости развития новых военных систем после расторжения ДРСМД, а значит и необходимости вновь повышать военные расходы, подхватила и посол США при НАТО Кей-Бейли Хатчисон. По ее словам, США пока не имеют систем защиты от российских крылатых ракет, которые, по мнению Вашингтона, нарушают ДРСМД. Поэтому США, в частности, "будут искать ответ на нарушения Россией ДРСМД в сфере новых разработок", сказала она. Хатчисон добавила, что США изучают возможный ответ на прекращение действия ДРСМД в сфере обычных (неядерных) вооружений.

По словам Хатчисон, чтобы повторно озвучить России набор своих требований по ДРСМД, Североатлантический альянс предложил РФ провести заседание Совета Россия - НАТО 5 июля, ответ пока не получен. При этом она отметила, что США "были бы рады восстановить договор, если Россия вернется к его выполнению".

НАТО в космосе

Министры обороны НАТО также намерены утвердить на встрече в Брюсселе принципы реагирования альянса на военные нападения в космосе, включая перехват спутников.

"Министры утвердят первую в истории НАТО космическую концепцию. Мы определим рамки того, как НАТО должна реагировать на открывающиеся возможности и новые вызовы в космосе, которые имеют большое значение для безопасности и операций альянса", - заявил генсек НАТО. Столтенберг не привел никаких подробностей этого документа.

Он подчеркнул, что космическое пространство может быть использовано в агрессивных целях. "Спутники могут быть перехвачены, уничтожены, или противник может вооружить свои спутники, в результате чего спутниковая связь может пострадать", - отметил он. Для реагирования на эти угрозы НАТО намерена сохранять бдительность и поддерживать готовность к ответу.