В Абхазии стартует избирательная кампания на выборы президента

СУХУМ, 26 июня. /ТАСС/. Регистрация инициативных групп и политических партий, а также выдвижение кандидатов стартует в среду на перенесенных на месяц выборах президента Абхазии. Об этом сообщил ТАСС председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Выборы президента Абхазии изначально были назначены на 21 июля, но после акций оппозиции дату голосования перенесли на 25 августа.

"С 26 июня начинается регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты. В соответствии с выборным законодательством, право выдвижения кандидатов в президенты Абхазии принадлежит политическим партиям и группам избирателей. Мы готовы к началу процесса выдвижения кандидатов, вся необходимая документация есть", - сказал Гогия.

По его словам, в инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты должны войти не менее 10 человек, которые заполнят в ЦИК заявку о том, что они изъявили желание выступить в качестве инициативной группы по выдвижению гражданина кандидатом. "После этого ЦИК выдает инициативной группе подписные листы, и они приступают к сбору подписей [в поддержку кандидата], которых должно быть не менее 2 тыс. и не более 2,5 тыс.", - пояснил Гогия.

Что касается десяти политических партий, обладающих правом выдвижения кандидатов, то им, по словам председателя ЦИК, не нужно собирать подписи. "Партия сначала регистрируется в ЦИК и заявляет о намерении выдвинуть своего кандидата, проводится съезд [с присутствием члена ЦИК], выдвигается кандидат в президенты, и решение съезда представляется в ЦИК", - пояснил глава избиркома. В обоих случаях, по его словам, кандидат в президенты подает письменное согласие баллотироваться, представляет декларацию об имуществе и проходит тестирование в лингвистической комиссии на предмет свободного владения государственным (абхазским) языком, после этого ЦИК принимает решение о регистрации либо в отказе от нее.

Гогия отметил, что, в отличие от предыдущих выборов, лингвистическая комиссия не будет принимать экзамен у всех кандидатов одновременно: для этого будут выбраны два дня в неделю, чтобы зарегистрированный кандидат мог сразу пройти тестирование и приступать к предвыборной агитации, а не ждать, пока будут зарегистрированы другие кандидаты.

О претендентах

Президентом Абхазии может быть избран гражданин республики, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, постоянно проживающий на территории республики не менее пяти последних перед днем выборов лет.

По данным на 25 июня, дату проведения съезда назвала только партия "Акзаара"("Единство"), которая будет выдвигать бывшего министра внутренних дел, руководителя партии Леонида Дзапшбу. "Съезд партии "Акзаара" состоится 5 июля, на нем будет выдвинута моя кандидатура на предстоящие выборы главы государства, - сказал Дзапшба ТАСС.

По его словам, кандидатом в вице-президенты в паре с ним будет баллотироваться герой Абхазии Вианор Ашба.

Ранее о намерении баллотироваться в президенты заявили бывший председатель Службы госбезопасности Абхазии Астамур Тарба, лидер оппозиции Аслан Бжания, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший директор республиканского унитарного предприятия "Абхазчай" Астамур Отырба, которых выдвинут инициативные группы.

В последние дни появилась информация о том, что предприниматель Астамур Какалия, активный участник инициативной группы по принятию закона о декларировании доходов госслужащими, также будет выдвинут инициативной группой избирателей.

Срок полномочий долгодействующего президента Рауля Хаджимбы истекает 25 сентября 2019 года. Он еще не заявлял о намерении баллотироваться на второй срок.

О переносе выборов

В связи с госпитализацией в апреле лидера оппозиции Аслана Бжании в тяжелом состоянии, заявившего о намерении участвовать в предвыборной кампании, в мае оппозиция потребовала перенести выборы на осень. Близкие политика утверждают, что его могли отравить, по информации Генпрокуратуры Абхазии, врачи не подтвердили подозрение на отравление.

После двухдневных акций протеста оппозиции (20 и 21 мая) в связи с отказом парламента перенести выборы президента на осень была достигнута договоренность с президентом Хаджимбой о переносе выборов на 25 августа. Через неделю после этого парламент республики согласовал перенос выборов на эту дату, они назначены на 25 августа.