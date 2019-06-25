CNN: Пентагон провел кибератаку против шиитской группировки "Катаиб Хезболлах"

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США санкционировало крупную кибератаку против действующей в Ираке и Сирии шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" через несколько дней после того, как ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили американский беспилотник. Об этом сообщила во вторник американская телекомпания CNN со ссылкой на двух должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, американские военные намеревались нанести урон системе связи группировки, которую Вашингтон считает ответственной за нападения на силы коалиции во главе с США в Ираке, в том числе за гибель пяти американских военнослужащих в Багдаде в 2011 году. ВС Соединенных Штатов ставили своей задачей парализовать и снизить боеготовность "Катаиб Хезболлах". Источники телекомпании ввиду секретности операции не стали раскрывать, насколько успешной она была.

"Катаиб Хезболлах" действует в Ираке, воюет в Сирии и состоит из шиитов, сражающихся на стороне войск президента Башара Асада.

Министерство обороны США, куда CNN обратилась за подтверждением, не стало комментировать публикацию. "Центральное командование ВС отказывается комментировать сведения о любой потенциальной кибератаке", - заявил официальный представитель СЕНТКОМ Билл Урбан.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американской разведке сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение американским Министерством обороны кибератаки, в результате которой иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет, были отключены. Белый дом и Киберкомандование ВС США отказались прокомментировать данную информацию.