В Конгрессе заявили, что санкции против Ирана препятствуют дипломатическому урегулированию

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Введенные в понедельник администрацией США жесткие санкции против иранских властей препятствуют дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана. Об этом говорится в опубликованном во вторник письменном заявлении старшего демократа юридического комитета Сената Конгресса США Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния).

"Введение санкций против верховного лидера Ирана и обмен оскорблениями лишь делает еще более недостижимым дипломатическое урегулирование [конфликта]. Мы не можем продолжать повторять одно и то же действие снова и снова и ожидать при этом иных результатов", - подчеркнула сенатор.

Она напомнила, что Тегеран "назвал последние санкции "окончательным закрытием дверей дипломатии". "Это не отвечает ничьим интересам. Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться за стол переговоров", - заявила Файнстайн.

Сенатор "призвала администрацию США прекратить этот цикл эскалации, отказаться от необоснованных предварительных условий в переговорах с Ираном и прилагать настоящие дипломатические усилия". "Я обеспокоена тем, что при отсутствии изменений ситуация перерастет в конфликт, которого никто не хочет", - заключила она.

Трамп подписал в понедельник указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что "позднее на текущей неделе" в санкционный список планируется внести и иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского беспилотника.

Официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Аббас Мусави заявил, что введенные Вашингтоном ограничения бесполезны и навсегда закрывают путь для дипломатии. По его словам, американская администрация уничтожает все международные механизмы, призванные поддерживать мир и стабильность на планете.

Отношения США и Ирана

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4 ("Ар-кью-4"), после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.