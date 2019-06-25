{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саудовская коалиция заявила, что ей удалось сбить беспилотник хуситов

В коалиции заявили, что целью дрона были жилые кварталы

ТАСС, 26 июня. Представители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявили, что им удалось перехватить и уничтожить беспилотник, запущенный сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

Ранее хуситы заявили, что они нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по позициям Вооруженных сил Саудовской Аравии близ аэропортов в приграничных городах Абха и Джизан.

Как отмечает Al Arabiya, в саудовской коалиции сообщили, что один беспилотник хуситов был сбит в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе страны. При этом, как заявили в коалиции, целью дрона являлись жилые кварталы. О возможном ущербе и пострадавших не сообщается.

В результате налета, проведенного в воскресенье хуситами с помощью беспилотников на аэропорт Абхи, один человек погиб и не менее 20 получили ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Теги
Саудовская Аравия
Кризис в Сирии
CNN: Пентагон провел кибератаку против шиитской группировки "Катаиб Хезболлах"
Эта группировка действует в Ираке, а также воюет в Сирии
Читать полностью