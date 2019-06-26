Sky: в результате нападения боевиков на Синае погибли шесть египетских силовиков

ТАСС, 26 июня. По меньшей мере шестеро египетских силовиков погибли и восемь получили ранения в результате серии атак боевиков на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности страны.

По их данным, террористы одновременно напали на три блокпоста в районе Эль-Ариша - столицы и крупнейшего города провинции Северный Синай. В перестрелках были уничтожены семеро экстремистов, двое из которых имели при себе пояса смертников. Вслед за этими вылазками прибывшие подкрепления начали преследование нападавших, задержав несколько участвовавших в атаках радикалов.

Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных группировок в северных районах Синая. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Именно эта подпольная сеть, как считают в спецслужбах, стоит за большинством террористических атак в стране в минувшие годы.

В феврале 2018 года ВС и МВД начали антитеррористическую операцию под кодовым названием "Синай-2018", которая в отличие от всех предыдущих проходит до сих пор как на севере и в центре Синая, так и в дельте Нила и пустыне на западе страны.

В ней участвуют полевые армейские подразделения, сотрудники внутренних дел, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы. За это время ликвидированы сотни боевиков, погибли десятки полицейских и военнослужащих.

5 июня восемь сотрудников МВД, в том числе офицер, погибли в результате атаки вблизи Эль-Ариша. Нападение было совершено на рассвете на блокпост полиции во время праздничной утренней молитвы по случаю окончания поста рамадан и наступления праздника розговенья Ид аль-Фитр. На месте в перестрелке были убиты пятеро нападавших, а позднее по горячим следам силовики ликвидировали еще более двух десятков экстремистов.