Выборы в верхнюю палату парламента Японии пройдут 21 июля

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Выборы в Палату советников - верхнюю палату парламента Японии - состоятся 21 июля. Такое решение принято в среду на заседании правительства страны и объявлено через его официальный сайт.

Регистрация кандидатов начнется 4 июля, что дает оппозиционным силам крайне мало времени на окончательную подготовку. Ранее в Японии активно ходили слухи о том, что премьер-министр Синдзо Абэ вместе с выборами в верхнюю палату проведет и внеочередные выборы в нижнюю палату, которая обладает приоритетом при принятии государственного бюджета и избрании главы правительства. Однако в конечном итоге, как сообщала печать, премьер отказался от таких планов.

В настоящее время правящая Либерально-демократическая партия и ее союзники имеют абсолютное большинство в обеих палатах парламента Японии.