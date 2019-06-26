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Мюллер выступит на открытом заседании двух комитетов Палаты представителей США

Это произойдет 17 июля

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Проводивший расследование приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году спецпрокурор Роберт Мюллер выступит 17 июля на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Об этом говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении председателей этих комитетов Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) и Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк) соответственно.

"Мюллер дал согласие выступить на открытом заседании юридического комитета и комитета по разведке Палаты представителей в среду, 17 июля 2019 года", - отмечается в документе.

Теги
СШАРоссияМюллер, Роберт
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