Бразильский суд отказал экс-президенту Луле да Силве в освобождении из-под стражи

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июня. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии во вторник отказал экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве в освобождении из-под стражи. Соответствующее решение поддержали трое из пяти членов коллегии, рассматривавшей соответствующий запрос адвокатов политика.

В ноябре защита экс-главы государства подала очередную апелляцию на его арест, заявив о предвзятости судьи, который вел этот процесс. Дело в том, что бывший федеральный судья Сержиу Мору, вынесший обвинительный приговор по делу Лулы да Силвы, впоследствии получил пост министра юстиции и общественной безопасности в правительстве Жаира Болсонару. В данном случае адвокаты настаивали на замене меры пресечения бывшему президенту с содержания под стражей на домашний арест до вынесения судом решения по вопросу беспристрастности Мору.

ФВС счел возможным рассмотреть апелляцию защитников экс-главы государства до ухода на каникулы в связи с недавней утечкой информации о взаимодействии гособвинения и суда в рамках расследования дела Лулы, вызвавшей широкий общественный резонанс. Информационный портал The Intercept 10 июня опубликовал переписку экс-судьи Мору со следователями прокуратуры в одном из мессенджеров, в которой тот обсуждал и, как утверждал сайт, в нарушение закона координировал ход расследования и стратегию стороны обвинения.

В свою очередь бывший бразильский лидер, представляющий левую Партию трудящихся, не раз обвинял Мору в том, что он руководствуется политическими мотивами. Экс-президент намеревался вновь баллотироваться на высший пост, однако обвинительный приговор и заключение в тюрьму помешали ему сделать это.

Лула да Силва, стоявший во главе государства в 2003-2010 годах, стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В апреле этого года Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до 8 лет и 10 месяцев. Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.