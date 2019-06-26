Источник: Абэ и Трамп на саммите G20 обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в КНДР

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в Осаке на полях саммита Группы двадцати планируют обсудить ситуацию на Ближнем востоке и Корейском полуострове. Об этом сообщил в среду источник в японском МИД.

"В ходе встречи на саммите в Осаке стороны намерены подтвердить непоколебимость японо-американского альянса, а также обсудить ряд региональных вопросов, связанных с ситуацией в Северной Корее и на Ближнем Востоке", - сказал он.

Предстоящая встреча будет уже третьей для Абэ и Трампа за последние несколько месяцев. Премьер Японии посещал США в апреле, а глава Белого дома нанес ответный визит в Токио в мае.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тыс. представителей СМИ.