Эксперт: Абэ на встрече с Путиным надеется на прогресс по мирному договору

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящей в Осаке встрече с президентом РФ Владимиром Путиным надеется обсудить мирный договор и добиться прогресса по этому вопросу. Соответствующее заявление глава правительства сделал в ходе состоявшихся в среду консультаций с японским политиком Мунэо Судзуки, который активно занимается вопросами диалога с Россией.

"[Премьер Абэ] намерен твердо определить путь к заключению мирного договора на основе доверительных отношений с президентом Путиным", - приводит агентство Kyodo слова Судзуки.

Как сообщил ранее источник в МИД Японии, на данный момент точная дата и повестка переговоров лидеров Японии и России в Осаке, где 28 и 29 июня пройдет саммит Группы двадцати, находятся на стадии согласования.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.