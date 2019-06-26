Мажилис Казахстана ратифицировал протокол к соглашению с РФ о порядке пересечения границы

НУР-СУЛТАН, 26 июня. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и РФ о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий от 3 октября 2006 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС из пресс-центра парламента.

Протокол подписан в Петропавловске 9 ноября 2018 года. Им вносятся изменения в указанный в приложении к соглашению перечень документов, действительных для пересечения казахстанско-российской государственной границы гражданами Казахстана и РФ, проживающими на приграничных территориях.

"В связи с изменением во внутреннем законодательстве Казахстана, связанным с отменой книги регистрации граждан и введением адресной справки, возникла необходимость внесения изменения в соглашение посредством принятия соответствующего протокола. В настоящее время все акимы (руководители - прим. ТАСС) сельских округов имеют доступ к сети интернет и возможность выдачи адресной справки", - рассказал министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов, представляя законопроект.

По его словам, принятие протокола призвано облегчить и упорядочить процесс пересечения гражданами Казахстана, проживающими на приграничных территориях, казахстанско-российской государственной границы. Теперь при пересечении границы казахстанцы должны помимо документа, удостоверяющего личность, предоставить адресную справку.

"Приграничное межрегиональное сотрудничество стало важным компонентом взаимодействия с Россией, на границе с которой функционирует 51 пункт пропуска. Из них 30 - автомобильных, 20 - железнодорожных и один - речной. Наряду с этим для жителей приграничных районов действуют 86 мест пересечения границы, созданных специально для удобства жителей данных регионов", - пояснил Атамкулов, отметив, что за сутки границу в указанных местах пересекают до 1 тыс. жителей приграничных районов.

После ратификации Мажилисом протокол к соглашению поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента) Казахстана.