В ЛНР заявили, что украинские силовики оставили передовые позиции в Славяносербском районе

ТАСС, 26 июня. Украинские военнослужащие оставили передовые позиции у села Сокольники Славяносербского района в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Разведподразделениями Народной милиции выявлено оставление передовых позиций военнослужащими 14-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Сокольники, - приводит слова Филипоненко во вторник агентство Луганскинформцентр. - Это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава на переднем крае, отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий".

По словам офицера, украинское командование выясняет причины происшествия. В штаб так называемой операции объединенных сил (ООС) для дачи объяснений вызваны должностные лица командного состава бригады.