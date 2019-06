Демонстранты в Гонконге передали петиции в генконсульства стран "двадцатки"

Группы демонстрантов с плакатами, транспарантами и листовками прошли перед зданиями, в которых базируются генконсульства США, Великобритании, России, Австралии, Индонезии и других государств "двадцатки" за исключением КНР. Они передали зарубежным дипломатам петиции, в которых содержится призыв обратить внимание на кризис в Гонконге, где прокатилась волна массовых протестов против попыток принятия малопопулярного закона об экстрадиции.

В частности, корреспондент ТАСС смог наблюдать, как участники акции подошли к небоскребу Sun Hung Kai в районе Ван Чай, где базируется офис генконсульства РФ. Не заходя внутрь, они передали петицию через менеджмент здания и пошли дальше по другим консульствам.

По данных местных СМИ, оппозиционные силы провели сбор средств с целью публикации на правах коммерческой рекламы текстов петиции в зарубежных газетах, включая Financial Times, The New York Times, The Japan Times.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые демонстрации протеста против законопроекта, который ставит целью наладить юридический механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

12 июня в центре города были отмечены массовые беспорядки: полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Свыше 80 человек были ранены. За этим 16 июня последовала беспрецедентная демонстрация, собравшая, по утверждению организаторов, почти 2 млн человек.