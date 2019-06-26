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В КНДР назвали враждебными действия США, продливших санкции против Пхеньяна

Представитель МИД страны заявил, что в таких условиях сложно ожидать улучшения двусторонних отношений

ТАСС 26 июня. КНДР считает продление санкций США против Пхеньяна враждебными действиями. Об этом, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в среду заявил представитель МИД КНДР.

"Вашингтон продлил санкционный режим в отношении нашей страны еще на один год, назвав нас врагами", - сказал представитель северокорейского внешнеполитического ведомства.

По его словам, такие действия отчетливо демонстрируют "дикие" замыслы США поставить страну на колени и продолжить давление на КНДР посредством санкций. Дипломат также отметил, что "в нынешних условиях сложно ожидать улучшения двусторонних отношений между Пхеньяном и Вашингтоном".

21 июня американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении КНДР.

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