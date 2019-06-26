Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии российской делегации, которые были оспорены во вторник рядом представителей ПАСЕ.

"Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены", - сообщается на сайте ассамблеи.

При этом в проекте резолюции, подготовленной комитетом, содержится призыв к России "выполнить рекомендации", сформулированные в резолюциях, которые были приняты ПАСЕ в 2014 и 2015 годах. Российская делегация без какого-либо дальнейшего промедления должна вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи и вступить в содержательный диалог по выполнению своих обязательств", - указывается в документе.

Его авторы призывают Москву отпустить украинских моряков, задержанных за нарушение российской морской границы, немедленно заплатить все взносы в бюджет Совета Европы, сотрудничать с Совместной следственной группой по катастрофе MH17 над Донбассом, "принять меры по недопущению нарушений прав ЛГБТ-сообщества, особенно в Чеченской Республике, а также расследовать преступления, совершенные в прошлом", взаимодействовать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Первый день работы ПАСЕ

В первый день работы июньской сессии ассамблеи был принят доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Она гарантирует национальным делегациям три ключевых права - быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать. После этого РФ подала заявку на участие в сессии ПАСЕ, во вторник российская делегация вошла в зал заседаний ассамблеи.

Однако ряд депутатов ассамблеи оспорили полномочия россиян, после чего, согласно правилам организации, двум комитетам ПАСЕ - по регламенту и мониторингу - поручено составить доклады по вопросам полномочий. Как пояснил ТАСС источник в ПАСЕ, скорее всего, эти доклады будут объединены в один и представлены в течение 24 часов, затем состоится голосование. Это произойдет 26 июня, то есть в день, когда должно пройти голосование по кандидатуре нового генсека Совета Европы.

По мнению собеседника ТАСС, в докладах "могут содержаться предложения об ограничении полномочий представлять ПАСЕ и Совет Европы в иных организациях, наблюдать за выборами, выступать в качестве докладчика, выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы".

Ранее в российской делегации неоднократно подчеркивали, что она покинет Страсбург в случае хоть каких-то ограничений своих полномочий. Уход российской делегации из ПАСЕ поставит вопрос о дальнейшем пребывании России в самом Совете Европы.