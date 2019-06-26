Мун Чжэ Ин надеется, что Россия и Китай помогут вернуть КНДР к диалогу по денуклеаризации

СЕУЛ, 26 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин надеется, что Россия и Китай помогут скорейшему возобновлению переговоров с КНДР по денуклеаризации. Своим видением перспектив урегулирования ситуации на Корейском полуострове южнокорейский лидер поделился в совместном интервью ТАСС и другим мировым информационным агентствам.

"Китай и Россия продолжают играть конструктивную роль в поиске мирного решения проблемы Корейского полуострова. Надеюсь, что Москва и Пекин помогут Пхеньяну в скорейшем возвращении за стол переговоров", - подчеркнул президент.

Мун Чжэ Ин отметил, что мирный процесс на Корейском полуострове всегда развивался при поддержке международного сообщества. "Поэтому я очень серьезно отношусь к сотрудничеству с международным сообществом, в особенности с напрямую заинтересованными в этом странами", - добавил президент.

Он также сообщил, что Республика Корея и США тесно взаимодействуют, вырабатывая общую позицию и обмениваясь мнениями по всем вопросам, включая пути скорейшего возобновления диалога с КНДР, дальнейшие меры по денуклеаризации КНДР и ответные шаги мирового сообщества. По словам Мун Чжэ Ина, более подробное обсуждение этих вопросов состоится во время визита в Сеул президента США Дональда Трампа, который нанесет двухдневный визит в Республику Корея с 29 по 30 июня.

Президент также указал на необходимость нормализации отношений между КНДР и Японией. "Наше правительство поддерживает позицию японской стороны, которая выступает за продолжение диалога с Севером без предварительных условий. Мы продолжим оказывать Токио поддержку для организации саммита между лидерами Японии и КНДР", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Саммит Группы двадцати состоится в Осаке с 28 по 29 июня.