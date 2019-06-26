Трампу хотят запретить нападать на Иран без согласия Конгресса

ТАСС, 26 июня. Члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гетц и демократ Ро Ханна предложили внести в рассматриваемый проект оборонного бюджета страны поправку, которая запретит президенту Дональду Трампу применять военную силу в отношении Ирана без одобрения законодателей. Полный текст документа опубликован во вторник на сайте Гетца.

По словам конгрессмена, "бесцельные и бесконечные войны на Ближнем Востоке делают США слабее, а не сильнее". "Нельзя допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие и угрожал международному миру, но Конгресс должен добиваться того, чтобы любые военные действия реализовывались в соответствии с американской Конституцией", - подчеркнул Гетц.

Ханна отметил, что "поправка - это мера предосторожности на случай односторонних действий со стороны Трампа в отношении Ирана". "Президент во время предвыборной кампании выступал за то, чтобы положить конец дорогостоящим войнам за рубежом, но он не выполняет свое обещание", - добавил он.

Вероятность того, что внесенная на рассмотрение законодателей поправка будет принята, невелика: она требует одобрения не только Палаты представителей, контролируемой демократами - политическими оппонентами Трампа, но и Сената (верхней палаты Конгресса), где большинство мест занимают однопартийцы Трампа. В мае сенатский комитет по иностранным делам уже отклонил инициативу демократов, требующую согласия законодателей на военные действия против Ирана.

Иранские вооруженные силы сбили в минувший четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Реагируя на это, Трамп распорядился провести военную операцию, предусматривавшую ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, но потом отменил свой приказ.

Согласно данным газеты The Wall Street Journal, глава Белого дома остался крайне недоволен тем, что США потеряли порядка $130 млн - именно столько стоил сбитый беспилотник. Однако Трамп, как пишет издание, не решился пойти на ответный удар, потому что американские избиратели куда хуже отреагировали бы на человеческие жертвы, чем на финансовые потери. По оценкам Пентагона, в результате удара могли погибнуть около 150 иранцев. Трамп же хочет переизбраться в ноябре 2020 года на очередной президентский срок.