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В Госпогранслужбе Украины сообщили, что депутата Госдумы не пустили в страну

Фамилия российского политика не уточняется

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Украинские пограничники не пропустили в Киев прибывшего туда депутата Государственной думы. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, не назвав фамилию российского политика.

"В Борисполе [международный аэропорт под Киевом] не пропущен российский политик", - проинформировала пресс-служба, уточнив, что им оказался депутат Госдумы, прибывший рейсом из Риги.

Пограничники пояснили непропуск российского политика в страну тем, что ему "запрещен въезд на Украину правоохранительными органами". "Гражданин РФ <...> возвращен обратным рейсом", - добавили в пресс-службе.

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