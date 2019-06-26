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Мэр Тбилиси заявил, что безопасность российских туристов в Грузии обеспечена

Каха Каладзе выразил сожаление по поводу решения российских властей ввести временный запрет на авиасообщение между странами

ТБИЛИСИ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Грузии обеспечивают безопасность как самих жителей страны, так и гостей, в том числе и туристов из России. Об этом в среду заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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"У грузин нет никаких фобий по национальному признаку, и это подтверждает наша многовековая толерантная традиция. Мы гордимся нашей толерантностью, соответственно рядовой гражданин нашей страны не должен сталкиваться с какими-либо проблемами в России, а у российских туристов не должны возникать проблемы в нашей стране", - сказал мэр столицы.

"У нас обеспечена безопасность всех туристов и каждого нашего гражданина, в том числе туристов из России, потому что сфера туризма является важной для развития экономики нашей страны", - подчеркнул Каладзе.

Он также выразил сожаление по поводу решения российских властей ввести временный запрет на авиасообщение между странами. "Развитие туризма, усиление туристического направления являются очень важным для нашего города, страны, и те заявления, которые мы услышали о запрете посещения туристов, являются очень печальными", - добавил он.

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